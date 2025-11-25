bp о рисках внедрения технологий по повышению нефтеотдачи на АЧГ

БАКУ /Trend/ - Внедрение технологий по повышению нефтеотдачи (EOR) сопряжено с серьёзными рисками, включая потенциальную потерю дорогостоящих скважин на Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил менеджер по разработке участка АЧГ компании bp Афган Гусейнов, выступая на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

По его словам, в рамках двух пилотных проектов выбраны три скважины, и бурение на море в АЧГ требует значительных инвестиций.

«Мы провели анализ рисков и должны быть готовы к тому, что можем потерять эти скважины. Это реальная цена таких проектов. Если что-то не сработает, скважину можно заглушить - например, нагнетательную водяную — и нужно быть готовыми к тому, что она будет списана», - подчеркнул А.Гусейнов.

Он отметил, что важно четко понимать, зачем внедряется технология, где создаётся ценность, в какие сроки и на каких пилотных участках её следует опробовать.

А.Гусейнов также выразил признательность SOCAR за предложенную поддержку. «При наличии множества, возможно, простаивающих скважин, SOCAR предложила нам - если есть конкретные проекты, включая EOR - предоставить скважины для экспериментов. Но необходимо чётко понимать профиль рисков», - сказал он.

По словам А.Гусейнова, хаотичная потеря скважин может привести к серьёзным последствиям.

«EOR — это технология, которая неизбежно должна быть внедрена на определённом этапе, но важно быть готовыми к связанным с ней рисками», - заявил представитель bp.