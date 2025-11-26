SOCAR и ITOCHU обсудили новые направления сотрудничества в энергетическом секторе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 25 ноября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем Японо-азербайджанского экономического комитета, главным операционным директором ITOCHU Corporation Тетсуя Ямадой.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

На встрече было отмечено, что взаимовыгодные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Японией успешно развиваются, а плодотворные обсуждения придали импульс развитию отношений. В этой связи с удовлетворением было отмечено 12-е совместное заседание Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Японией, состоявшееся в Токио в сентябре этого года.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проектах, реализуемых при совместном участии SOCAR и ITOCHU Corporation, а также о возможностях сотрудничества в различных областях энергетического сектора. Стороны обменялись мнениями по вопросам добычи и транспортировки нефти и газа, энергетической инфраструктуры, применения современных технологий в промышленности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

