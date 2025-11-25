Султан Бруней-Даруссалама направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Султан Бруней-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Ваше превосходительство.

С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Бруней-Даруссаламом и Азербайджанской Республикой.

За последние тридцать лет между нашими странами сформировались искренние и крепкие дружеские отношения, основанные на взаимном уважении, взаимопонимании и общих ценностях. Уверен, что в предстоящие годы эти тесные связи еще больше укрепятся.

Также с нетерпением ожидаю совместной работы наших стран по изучению новых возможностей сотрудничества, в частности, в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Наши совместные усилия в этих важных структурах отражают общую приверженность дальнейшему укреплению мира, гармонии, а также устойчивому развитию на благо двух народов и мирового сообщества.

В то время, когда мы отмечаем это знаменательное событие, пусть Всемогущий Аллах ниспошлет Вашему превосходительству крепкое здоровье, счастье и новые успехи, а народу Азербайджана – прочный мир, прогресс и процветание.

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение".