Восстановление зрелых месторождений - один из ключевых приоритетов деятельности SOCAR

БАКУ /Trend/ - Более 70% мировой добычи нефти осуществляется на зрелых месторождениях, и этот показатель продолжает расти.

Как передаёт Trend, об этом заявил представитель SOCAR Мурад Сеидов на проходящей сегодня в Баку Технической конференции SPE 2025 по Каспию.

«Мы управляем более чем 10 000 скважинами на свыше 30 месторождениях внутри страны. Эти месторождения резко отличаются друг от друга по структурным особенностям, составу продукции, состоянию инфраструктуры и другим параметрам. То есть фактически мы сталкиваемся с чрезвычайно широким спектром различий между месторождениями», — подчеркнул Мурад Сеидов.

Он отметил, что для SOCAR восстановление зрелых месторождений - это не просто тема панельной дискуссии, а один из ключевых приоритетов ежедневной деятельности.

“Это не вопрос выбора - это стратегия, которую мы реализуем последние три–пять лет. Мы поняли, что зрелые месторождения требуют иного подхода. Здесь важна не величина объёмов, а ориентированность на ценность. Наша цель — эффективно управлять зрелыми активами, фокусируясь на создании ценности», - сказал Мурад Сеидов.

По его словам, на зрелых месторождениях существует ряд ограничений.

«Некоторые из этих месторождений функционируют уже более 100 лет. Это означает не только снижение подземных запасов, но и влияние устаревших практик, ограниченного обмена знаниями, старения инфраструктуры, скважин и трубопроводов. В таких условиях финансовые, операционные и ресурсные ограничения компании становятся ключевыми факторами», - добавил представитель SOCAR.

Он отметил, что основу подхода к восстановлению составляет мышление людей.

“Мы фокусируемся не на объёмах, а на ценности. Такой подход определяет приоритеты финансовых решений и технических действий, а также наши ключевые показатели эффективности. Восстановление начинается с людей, которые мыслят с ориентацией на ценность и действуют с чёткой целью. Наша задача — мотивировать людей не просто выполнять, но и думать», - подчеркнул Мурад Сеидов.