БАКУ/Trend/ - Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере телекоммуникаций и цифрового развития.

Об этом Trend заявил член нигерийской делегации Чиди Энверем в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25), проходящей в Баку.

Он сказал, что Азербайджан успешно проводит Всемирную конференцию по развитию электросвязи (WTDC), где проходят плодотворные дискуссии и принимаются важные решения о будущем телекоммуникаций.

Он также отметил, что высокий уровень организации конференции в Азербайджане и накопленный опыт страны в цифровой сфере вызвали большой интерес:

«Нигерия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере телекоммуникаций и цифрового развития, и мы верим, что эта конференция станет хорошим началом для будущих отношений между двумя странами».

Ч. Энверем подчеркнул, что WTDC является платформой, ориентированной на поддержку менее развитых стран:

«Цель конференции - расширить доступ к связи и цифровизации для менее развитых стран. Например, вчера мы обсуждали, как поддержать Судан, Ливию и некоторые островные государства на их пути к цифровому развитию. В целом, это главная цель конференции, и уже принят ряд важных решений в пользу телекоммуникационного сектора».

Представитель Нигерии также рассказал о теме сегодняшней конференции:

«Сегодня проходят пленарные заседания. Здесь собираются все секции и обсуждают решения, принятые на уровне рабочих групп. Решения, принятые на пленарном заседании, отныне обязательны для всех стран».

