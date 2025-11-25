Казахстан планирует построить автодорогу вдоль ТМТМ

АСТАНА /Trend/ - Казахстан разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству автодороги вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на правительство Казахстана, об этом сказал вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Он добавил, что также предусмотрено расширение транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" для увеличения его пропускной способности. Реализация проекта будет синхронизирована с соседними государствами, чтобы избежать "узких мест" на их территории. Вся работа ведется в рамках единого стратегического подхода.

Кроме того, Калиакпаров отметил, что для удобства перевозчиков на пунктах пропуска в Казахстане планируется введение "зеленого" коридора для таможенного оформления транзитных грузов - это позволит существенно упростить процедуры. В рамках этой работы все пункты пропуска проходят модернизацию.

"Что касается определения направлений по строительству автодорог, сегодня мы наблюдаем значительный рост транзитных перевозок – в среднем на 30–35 процентов ежегодно. Для обеспечения их бесперебойности мы разрабатываем масштабную автодорожную стратегию, рассчитанную поэтапно до 2030, 2035 и 2040 годов. Сейчас идет работа по определению наиболее перспективных транзитно-транспортных маршрутов, которые необходимо развивать в первую очередь", - отметил Калиакпаров.

По его словам, будет сформирован транспортный каркас, обеспечивающий транзитные возможности страны.