Немецкая компания разрабатывает ПО для терминалов Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Международная логистическая группа Rhenus Logistics со штаб-квартирой в Германии, занимающаяся мультимодальными перевозками и управлением цепочками поставок, разрабатывает собственное программное обеспечение для управления терминалами и перевалочными операциями в Среднем коридоре.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в Rhenus Logistics.

Как сообщает компания, цифровизация является ключевым элементом стратегии логистики Группы Rhenus, включая деятельность в Азербайджане и по всему Транскаспийскому коридору.

"Одним из перспективных направлений является внедрение цифровых систем управления коридором, которые объединяют таможенные, портовые и железнодорожные структуры на единой платформе. Такие системы помогают избегать "узких мест", обеспечивают возможность видеть процессы в реальном времени и используют предиктивную аналитику для более эффективного планирования пропускной способности", - сказали в компании.

Сообщается, что Rhenus также разрабатывает собственное программное обеспечение для управления терминалами и перевалочными операциями, опираясь на опыт проектирования и управления высокопроизводительными логистическими хабами.

"Компания намерена применять этот опыт в регионе, сокращая время обработки грузов и расходы, делая Транскаспийский маршрут более конкурентоспособным по сравнению с альтернативными маршрутами. Для долгосрочного успеха коридора крайне важны надежные сроки транзита и стабильное, предсказуемое ценообразование. Цифровизация тесно связана с устойчивостью. С начала деятельности Rhenus в Азербайджане в 2015 году компания расширила спектр услуг с автомобильных перевозок до мультимодальных услуг с железнодорожным компонентом, снижая выбросы и повышая эффективность использования мощностей.

В рамках COP29 в Баку Rhenus поддержала местные логистические операции с помощью экологически чистого электрического грузовика, демонстрируя, как практические инновации способствуют более чистой и эффективной логистике", - сказали в Rhenus Logistics.