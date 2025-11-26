Советник ЗАО «AzerGold» выступил с презентацией в Бакинском государственном университете (ФОТО)

Советник ЗАО «AzerGold», доктор философии геолого-минералогических наук Шахбаддин Мусаев выступил с презентацией для профессорско-преподавательского состава Геологического факультета Бакинского государственного университета.

В презентации, проведенной ЗАО «AzerGold» на тему «Оценка рудного потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов путем применения современных инновационных методов геологоразведки», были освещены основные направления геологоразведочных работ, проводимых государственной компанией в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, деятельность направленная на повышение эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов нашей страны и запуск новых рудников.

Отмечено, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 июня 2023 года, реализуемая ЗАО «AzerGold» программа предусматривает проведение комплексных геологических исследований на общей площади 15 409 км². Эта территория охватывает Малый Кавказ — экономические районы Карабаха, Восточного Зангезура, Газах-Товуз, Гянджа-Дашкесан, а также Нахичеванскую Автономную Республику.

В ходе выступления была представлена информация об одном из современных и неинвазивных методов поиска — аэрoэлектромагнитных исследованиях, проводимых с использованием вертолётов. Подчёркнута важность неинвазивных методов, их роль в оперативном выявлении перспективных участков, сокращении затрат на дорогостоящие буровые работы, а также их экологическая эффективность.

Ш. Мусаев отметил, что результаты геологических исследований позволят определить новые перспективные участки, а дальнейшие добычные работы будут осуществляться назначаемыми государством операторами. Геолог также рассказал о проводимых работах по переоценке запасов на действующих месторождениях и представил подробную информацию о ходе масштабных геологических исследований на золоторудном месторождении Зод, расположенном в административных границах Кельбаджарского района Восточно-Зангезурского экономического региона.

Участникам мероприятия также были представлены статистические показатели за девятилетний период деятельности компании, включая данные по добыче, экспорту, налоговым и социальным выплатам, объёмам розничных продаж, доходам, а также реализованным проектам корпоративной социальной ответственности.

Встреча продолжилась сессией вопросов и ответов и обменом мнениями по обсуждаемой теме.