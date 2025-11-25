В Баку вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

БАКУ /Trend/ - Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в СГБ в отношении Хагани Омарова, Анарa Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.

Как сообщает Trend, приговор был оглашен в Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Нигяр Имановой.

Согласно приговору, Хагани Омаров приговорён к 10 годам 6 месяцам, Анар Саламзаде - к 11 годам, Эльчин Азизов - к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной СГБ. Было установлено, что обвиняемые переводили денежные средства определенным лицам, действующим за рубежом, с целью поддержки терроризма. Им были предъявлены обвинения по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

