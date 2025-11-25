Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Назван объем производства медного концентрата в Азербайджане

Экономика 25 ноября 2025
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 3330 тонн медного концентрата.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Сообщается, что производство медного концентрата увеличилось на 3,2 тысячи тонн или в 29,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе-октябре прошлого года в Азербайджане было произведено 112 тонн медного концентрата.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября текущего года объем запасов готового медного концентрата составлял 251,6 тонны.

В целом за отчетный период общий объем производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 32 миллиардов манатов.

