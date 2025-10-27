Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 27 октября 2025 15:41 (UTC +04:00)
Запланированы дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В целях удовлетворения растущего пассажирского спроса "Азербайджанские железные дороги" запланировали дополнительные рейсы поездов 1 ноября по направлению Баку-Агстафа и 2 ноября по направлению Агстафа-Баку.

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Отмечено, что в то же время поездки по этим направлениям возможны и по ежедневному маршруту Баку-Газах-Баку.

«Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile», - говорится в информации.

