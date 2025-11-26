Азербайджан готовится начать строительство ж/д через Нахчыван в ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - Азербайджан завершает проектирование проекта восстановления почти 200-километрового участка железной дороги через Нахчыван и в ближайшие дни приступает к строительству.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ в Баку.

"Азербайджан работает над восстановлением почти двухсоткилометрового участка железной дороги, проходящей через Нахчыван. Мы завершаем проектирование этих магистралей и в ближайшее время приступим к строительным работам. Уже буквально через пару дней "Азербайджанские железные дороги" приступят к реализации данного проекта", - сказал он.

Министр отметил, что существенный прогресс достигнут по направлению восток-запад, включая шаги по реализации Зангезурского коридора.