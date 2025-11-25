Обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Ватиканом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Ватикан встретился с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Ватиканом, а также региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также было подчеркнуто большое значение, которое Азербайджан придает развитию отношений со Святым Престолом, и отмечено, что недавние визиты на высоком уровне внесли значительный вклад в укрепление взаимопонимания.

Было особо отмечено гуманитарное сотрудничество, ставшее возможным благодаря проектам по защите и реставрации, поддержку которым оказывает Фонд Гейдара Алиева.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан последовательно продвигает традиции мультикультурализма и прилагает долгосрочные усилия по защите религиозного наследия, включая христианские памятники, расположенные на нашей территории.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, исторических договоренностях Вашингтонского саммита и их реализации, а также о ситуации в регионе в постконфликтный период и работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

