Азербайджан и Ватикан обсудили сотрудничество и сохранение культурного наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Ватикан встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что стороны обсудили развивающиеся отношения между Азербайджаном и Ватиканом и с удовлетворением отметили конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении, активное сотрудничество в области содействия межконфессиональному взаимопониманию и глобальным мирным инициативам.

Была подчеркнута важность продолжения взаимных визитов на высоком уровне для дальнейшего укрепления политического диалога, расширения культурных и гуманитарных связей, а также продвижения совместных международных проектов.

В ходе встречи также были обсуждены успешные проекты по сохранению и реставрации, реализованные на территории Ватикана при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и отмечено, что эти инициативы вносят важный вклад в сохранение мирового религиозного и культурного наследия.

Кроме того было отмечено долгосрочное стремление Азербайджана к защите религиозных памятников как внутри страны, так и на международном уровне, а также к продвижению мультикультурализма.

Среди основных тем обсуждения также были процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализация исторических соглашений Вашингтонского саммита, а также восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

