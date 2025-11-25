Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Состоялась встреча между военными специалистами Азербайджана и Беларуси

Общество Материалы 25 ноября 2025 18:29 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В рамках военного сотрудничества 25 ноября в Баку состоялась встреча между военными специалистами министерств обороны Азербайджана и Беларуси.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече, организованной в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, были обсуждены вопросы обмена опытом в военной сфере, в том числе вопросы проведения совместных учений, совершенствования взаимодействия и расширения плана сотрудничества.

В ходе встречи, проведенной в конструктивной и деловой обстановке, стороны обсудили и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

