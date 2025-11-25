Возможности для открытия новых ресурсов в Каспийском регионе огромны - Владимир Рогов

БАКУ/Trend/ - Возможности для открытия новых ресурсов в Каспийском регионе огромны.

Как сообщает Trend, об этом заявил управляющий директор и партнер BCG Azerbaijan Владимир Рогов на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

По его словам, если рассматривать параллельные процессы, произошедшие за последние пять лет, то становится очевидным, что вектор развития отрасли изменился:

«Компании сместили свои приоритеты, отдавая предпочтение доходности акционеров и сократив уровень реинвестиций. Необходимость постоянного поддержания этих платежей создает дополнительное давление на капитальные затраты и, как следствие, обостряет конкуренцию за инвестиции. Поэтому, если Каспийский регион хочет привлечь капитал, необходимо создать условия, чтобы он направлялся сюда, а не в другие регионы. На фоне энергетического перехода изменились и ожидания инвесторов: пороговые ставки растут, инвестиции считаются более рискованными по сравнению с предыдущими десятилетиями, и инвесторы требуют как более быстрой, так и более высокой доходности. Это оказывает дополнительное давление на проекты и требует применения более современных технологий, а также более активного вовлечения всей экосистемы в этот процесс.

В отличие от других регионов, инвестиционная активность в Каспийском бассейне снизилась с начала этого десятилетия. Однако в предыдущем десятилетии доля региона в капитальных затратах сокращалась быстрее. В этом десятилетии уровень инвестиций снизился, поскольку крупные проекты как в Казахстане, так и в Азербайджане в основном были завершены и введены в эксплуатацию. В настоящее время объём инвестиций примерно на 50% ниже, чем в предыдущий период, и, согласно текущим планам, может остаться на более низком уровне в следующем десятилетии".

Он отметил, что, хотя сланцевые запасы составляют всего 2% от общемировых, на долю региона приходится 10% мировых запасов газа:

«Регион оснащён инфраструктурой, соединяющей Европу и Азию. Здесь сосредоточены наиболее стратегически важные проекты практически для всех крупнейших мировых компаний. Проекты, реализуемые в Азербайджане с участием BP, Chevron, Exxon, Shell, Eni и других крупных компаний на другом берегу Каспийского моря, являются одними из крупнейших активов в их портфелях».

В. Рогов подчеркнул, что возможности для открытия новых ресурсов огромны:

«Раньше затраты на геологоразведку были довольно низкими, поэтому большой потенциал остаётся неисследованным. Активизация геологоразведочных работ в последние годы как в Азербайджане, так и в других районах Каспийского моря, а также подписание новых Меморандумов о взаимопонимании ещё раз подтверждают это. В то же время, существуют и большие возможности для восстановления месторождений, эксплуатируемых почти 80 лет. Ведь коэффициенты добычи на этих месторождениях всё ещё низкие, а подземные запасы нефти и газа ещё достаточно велики. Многие из технологий, широко применяемых в разных регионах мира, всё ещё находятся на стадии испытаний и не получили широкого распространения. Например, широко распространённые методы Enhanced Oil Recovery (EOR - повышение нефтеотдачи пластов) не получили полного внедрения в стране».

В этом контексте мы полагаем, что сегодняшняя панельная дискуссия даст важный обзор возможностей ведущих компаний, работы с трудноизвлекаемыми запасами и планов их использования в текущей геополитической и экономической обстановке региона.

