БАКУ/Trend/ - Определен размер платы за управление территориями Евлахского пилотного агропарка.
Как сообщает Trend, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов подписал соответствующее постановление.
1. Для однолетних культур (кроме овощеводческих хозяйств) и кормовых культур:
- при площади до 250 га – 24 маната;
- при площади от 250 до 1000 га – 16 манатов;
- при площади свыше 1000 га – 20 манатов.
2. Для многолетних культур (садоводство) – 59 манатов.
3. Для рассадных хозяйств – 64 маната.
4. Для овощеводческих хозяйств – 70,8 маната.
5. Для крытых площадей (теплиц) и инновационных методов растениеводства – 160 манатов.
6. Для современных животноводческих комплексов – 600 манатов.
7. Для современных птицеводческих и рыбоводческих ферм – 1440 манатов.
8. Для переработки, упаковки и оказания услуг по сельскохозяйственной продукции, включая хранение, сортировку и реализацию продукции – 1440 манатов.
Отметим, что решение принято 26 сентября, внесено в Государственный реестр правовых актов 20 ноября и вступило в силу 21 ноября.
