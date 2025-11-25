Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетика Материалы 25 ноября 2025 11:07 (UTC +04:00)
SOCAR готов пересматривать подходы к разработке месторождений ради максимальной эффективности

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) готова пересматривать подходы к разработке месторождений ради максимальной эффективности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент по операциям в области разработки и добычи SOCAR Бабек Гусейнов на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

«Главным критерием остаются технические решения, позволяющие максимально эффективно использовать имеющиеся активы. Помимо работы с действующими месторождениями, SOCAR уделяет внимание новым проектам и повторной разработке уже имеющихся», - заявил он.

В качестве примера Б.Гусейнов привел месторождение «Бахар», где коэффициент извлечения был менее 10%, и многие считали его исчерпанным. Однако команда SOCAR выявила значительный потенциал и продолжает развивать проект.

«Разведка остаётся важным инструментом пополнения запасов, и команда SOCAR успешно справляется с этой задачей, что позволит обеспечить долгосрочный баланс добычи и развития», - сказал он.

