Экономика Материалы 26 ноября 2025 11:31 (UTC +04:00)
Азербайджан планирует довести уровень грузооборота по маршруту Север-Юг до 5 млн тонн

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен довести грузооборот по маршруту Север-Юг до 5 миллионов тонн в год с 1 января 2028 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Министр напомнил, что в прошлом году Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных перевозок в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. Документы предусматривают модернизацию железной инфраструктуры поэтапное наращивание грузопотока.

"К примеру, с 1 января 2028 года мы планируем довести уровень оборота по этому маршруту до 5 миллионов тонн, а в дальнейшем намереваемся увеличить до 15 миллионов тонн в год", - сказал он.

Р.Набиев отметил, что работы по обновлению инфраструктуры на азербайджанском участке коридора активно продолжаются - до конца текущего года будет завершена реконструкция линии Сумгайыт-Ялама.

