Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков.

Как сообщает во вторник Trend, информацией об этом поделился министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в аккаунте X.

«Были рады встретиться с национальным координатором Совета по содействию частным инвестициям Пакистана генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом в рамках нашего визита в Исламскую Республику Пакистан. Мы обменялись мнениями по вопросам увеличения взаимных инвестиционных потоков, в том числе в нефтегазовый сектор, продвижения совместных проектов и активной поддержки сотрудничества между деловыми кругами», — говорится в публикации.

