Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)

Экономика Материалы 25 ноября 2025 15:10 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков.

Как сообщает во вторник Trend, информацией об этом поделился министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в аккаунте X.

«Были рады встретиться с национальным координатором Совета по содействию частным инвестициям Пакистана генерал-лейтенантом Сарфаразом Ахмедом в рамках нашего визита в Исламскую Республику Пакистан. Мы обменялись мнениями по вопросам увеличения взаимных инвестиционных потоков, в том числе в нефтегазовый сектор, продвижения совместных проектов и активной поддержки сотрудничества между деловыми кругами», — говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)
Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиционных потоков (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости