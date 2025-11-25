Казахстан планирует построить новый морской порт на Каспии

АСТАНА/Trend/ - Казахстан планирует построить новый морской порт в Актау.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахское правительство, об этом сказал на заседании правительства аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

По его словам, стоимость инвестиционного проекта составляет 300 миллионов долларов США. Партнером выступает китайская группа компаний Zhongyun International. На данный момент инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе и готовит документы для подписания Инвестиционного соглашения.

“Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора “Китай - Казахстан - Актау - Баку - Поти - Европа”. Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7-15 дней, снизить транспортные затраты на 18-25 процентов, а также создать новые рабочие места”, - отметил Килыбай.

Ранее в ходе заседания министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев заявил, что до конца года будет завершено строительство 1-ой очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией Ляньюньган.

“В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. TEU в год. Также в порту Актау реализуются проекты по дноуглублению акватории порта, модернизации причалов”,- сказал Сауранбаев.