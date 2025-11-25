В рамках Дня города Кяльбаджар организован ряд выставок (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября на центральной площади Кяльбаджара в рамках Дня города были организованы различные выставки.

Об этом Trend сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Министр культуры Адиль Керимли, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе Башир Гаджиев, другие официальные лица и жители города ознакомились с выставками.

Гостям была представлена подробная информация о выставках. Отмечено, что на фотовыставке «Кяльбаджар - из объектива в историю», организованной Союзом фотографов Азербайджана, представлены работы членов Союза, посвященные Кяльбаджару. На фотографиях отражены довоенный и послевоенный периоды, природные пейзажи, исторические памятники, а также восстановительные и строительные работы на территориях, освобожденных от оккупации.

На выставке «Память» Азербайджанского национального музея ковра демонстрируются редкие образцы карабахской и кяльбаджарской школ ковроткачества из коллекции музея. Экспозиция воссоздает интерьер, отражающий быт населения. Представленные экспонаты передают древние этнографические особенности региона и его культурный код.

На выставке «Палитра Кяльбаджара — богатство, проступающее в картинах», организованной по инициативе министерства культуры, представлены работы художников, созданные во время творческих поездок в Кяльбаджар. В живописных работах переданы чарующая природа, древняя история, дух Победы.

В выставочном пространстве были представлены также образцы народных художественных промыслов, развивающихся сегодня на основе древних ремесленных традиций. Кроме того, некоторые мастера продемонстрировали процесс создания изделий на месте.

В рамках мероприятия для детей были организованы мастер-классы по живописи.

Затем гостям были представлены блюда национальной кухни.

