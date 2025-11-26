Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

SOCAR планирует полностью отказаться от рутинного сжигания попутного нефтяного газа

Энергетика Материалы 26 ноября 2025 10:35 (UTC +04:00)
SOCAR планирует полностью отказаться от рутинного сжигания попутного нефтяного газа

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует полностью отказаться от рутинного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель департамента экологической аналитики, энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации SOCAR Самир Гурбанов, выступая на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

По его словам, SOCAR исторически построена на разведке, добыче, переработке и глобальном партнёрстве, что составляет основу её наследия.

«Цель компании - к 2035 году войти в число национальных энергетических компаний высшего уровня, стать глобальным игроком и повышать климатическую устойчивость.

К 2050 году SOCAR ставит перед собой задачу достичь нулевого уровня выбросов», - заявил он.

С. Гурбанов сказал, что это крайне амбициозный план, но он выводит SOCAR в ряд ведущих энергетических компаний мира.

Говоря о шагах, предпринимаемых для достижения целей, он подчеркнул, что к 2030 году компания планирует полностью отказаться от рутинного сжигания попутного газа, а также на 30% снизить интенсивность выбросов в upstream-сегменте.

«К 2035 году SOCAR рассчитывает вновь достичь 30-процентного сокращения углеродной интенсивности и уменьшить абсолютные выбросы на 20%», - сказал представитель SOCAR.

По его словам, для реализации поставленных задач SOCAR разработала три ключевые стратегии:

- создана дорожная карта декарбонизации, охватывающая все операции компании;

- проведена структурная трансформация и создан специальный сегмент по энергетическому переходу, экологии и декарбонизации;

- расширено международное сотрудничество, в том числе участие в глобальных инициативах и систематические измерения выбросов метана и углерода.

С. Гурбанов подчеркнул, что стратегия SOCAR основана не на декларативных целях, а на четких измеримых показателях.

Он заявил, что в рамках трансформации компания запустила полномасштабную программу декарбонизации, организационные изменения и развитие низкоуглеродного бизнеса.

«Для продвижения проектов в области устойчивой энергетики была создана специализированная структура — SOCAR Green, которая сотрудничает с мировыми лидерами в сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику, геотермальные решения, зелёный водород и другие устойчивые технологии», - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости