БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует полностью отказаться от рутинного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель департамента экологической аналитики, энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации SOCAR Самир Гурбанов, выступая на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

По его словам, SOCAR исторически построена на разведке, добыче, переработке и глобальном партнёрстве, что составляет основу её наследия.

«Цель компании - к 2035 году войти в число национальных энергетических компаний высшего уровня, стать глобальным игроком и повышать климатическую устойчивость.

К 2050 году SOCAR ставит перед собой задачу достичь нулевого уровня выбросов», - заявил он.

С. Гурбанов сказал, что это крайне амбициозный план, но он выводит SOCAR в ряд ведущих энергетических компаний мира.

Говоря о шагах, предпринимаемых для достижения целей, он подчеркнул, что к 2030 году компания планирует полностью отказаться от рутинного сжигания попутного газа, а также на 30% снизить интенсивность выбросов в upstream-сегменте.

«К 2035 году SOCAR рассчитывает вновь достичь 30-процентного сокращения углеродной интенсивности и уменьшить абсолютные выбросы на 20%», - сказал представитель SOCAR.

По его словам, для реализации поставленных задач SOCAR разработала три ключевые стратегии:

- создана дорожная карта декарбонизации, охватывающая все операции компании;

- проведена структурная трансформация и создан специальный сегмент по энергетическому переходу, экологии и декарбонизации;

- расширено международное сотрудничество, в том числе участие в глобальных инициативах и систематические измерения выбросов метана и углерода.

С. Гурбанов подчеркнул, что стратегия SOCAR основана не на декларативных целях, а на четких измеримых показателях.

Он заявил, что в рамках трансформации компания запустила полномасштабную программу декарбонизации, организационные изменения и развитие низкоуглеродного бизнеса.

«Для продвижения проектов в области устойчивой энергетики была создана специализированная структура — SOCAR Green, которая сотрудничает с мировыми лидерами в сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую энергетику, геотермальные решения, зелёный водород и другие устойчивые технологии», - сказал он.