В Ичеришехер прошла выставка картин Лалы Багирзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась персональная выставка картин Лалы Багирзаде, художницы азербайджанского происхождения, проживающей в США.

Как передает Trend, выставка состоялась в Бакинском доме фотографии в Ичеришехер при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и по инициативе Азербайджанской ассоциации дружбы, действующей в США.

Любителям искусства были представлены около 20 картин художницы, посвященных различным темам.

На церемонии открытия выступили заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заместитель руководителя аппарата Управления историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Рена Насирова-Мустафаева, руководитель Ассоциации дружбы Адике Игбал и другие. Они высоко оценили роль творчества художницы в популяризации национальной культуры, отметив, что ее работы тонко передают дух, красоту и эмоциональную энергию азербайджанской земли.

Художница Лала Багирзаде поблагодарила организаторов и участников за поддержку выставки и выразила намерение продолжать активно представлять азербайджанскую культуру в мире.

В завершение дочь шехида апрельских боев Урфана Велизаде - Бетюль Велизаде вручила Лале Багирзаде памятный подарок.

Отметим, что до выставки наша соотечественница провела мастер-класс по рисованию для детей шехидов при поддержке Общественного объединения «Зафар» по поддержке семей шехидов. Созданные детьми изображения Гянджинских ворот Шушинской крепости также были представлены на выставке.

Также прошла встреча Лалы Багирзаде с председателем Союза художников Фархадом Халиловым, были обсуждены возможности сотрудничества в целях популяризации азербайджанской культуры.

