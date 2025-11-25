Группа переселенцев прибыла в село Ханъюрду Ходжалинского района (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Группа переселенцев, отправленная 25 ноября из Агдама, прибыла в село Ханъюрду Ходжалинского района.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сегодня в село Ханъюрду были переселены 11 семей – 38 человек.

Выступая на церемонии вручения ключей от домов, заместитель исполнительного директора Службы по восстановлению, строительству и управлению Махмуд Эфендиев сказал, что в соответствии с поручением главы государства реализуются комплексные меры по социальной защите и трудоустройству переселенных семей. Для жителей создаются рабочие места, оказывается вся необходимая поддержка тем, кто хочет начать предпринимательскую деятельность. В селе Ханъюрду полностью восстановлены электро-, газо-, водоснабжение, связь и другие важные объекты инфраструктуры, созданы все условия для комфортной жизни населения.

Затем жители получили ключи и заселились в новые дома. Они выразили благодарность за созданные условия, внимание и заботу.

