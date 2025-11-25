АСТАНА/Trend/ - Казахстан планирует закупить у Азербайджана два судна вместимостью 700 контейнеров для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на казахское правительство, об этом сказал министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.

“В порту Курык реализуется проект строительства многофункционального терминала “Саржа”. Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 года планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам. Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 миллионов тонн”,- сказал Сауранбаев.

Также он отметил, что до конца года будет завершено строительство 1-ой очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией Ляньюньган.

“В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. TEU в год. Также в порту Актау реализуются проекты по дноуглублению акватории порта, модернизации причалов”,- сказал Сауранбаев.