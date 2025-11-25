Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев поздравил султана Бруней-Даруссалама

Политика Материалы 25 ноября 2025 15:35 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Бруней-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Бруней-Даруссаламом.

Дружественные отношения, сложившиеся между нашими странами за последние тридцать лет, открыли благоприятные возможности для развития двустороннего сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Мы настроены на расширение межгосударственных отношений с Бруней-Даруссаламом и наполнение нашего сотрудничества новым содержанием. Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление отношений между Азербайджаном и Бруней-Даруссаламом, углубление сотрудничества в двусторонней и многосторонней плоскостях.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

