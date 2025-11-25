В Азербайджане определен объем инвестиций, необходимый для регистрации в качестве резидента агропарка

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане определен минимальный размер инвестиций, необходимый для регистрации юридических и физических лиц в качестве резидента агропарка.

Как сообщает Trend, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов подписал в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно постановлению, этот порог будет определять минимальный размер инвестиций, которые необходимо вложить в агропарк в связи с оценкой инвестиционного проекта (бизнес-плана), представленного заявителем для регистрации в качестве резидента агропарка.

Минимальный размер инвестиций, необходимый для регистрации юридических и физических лиц в качестве резидента агропарка:

по производству сельскохозяйственной продукции:

• для выращивания однолетних и кормовых культур, включая овощеводство – 5000 (пять тысяч) манатов с гектара;

• для выращивания рассады – 140 000 (сто сорок тысяч) манатов с гектара;

• для многолетних насаждений (включая общественное садоводство) – 15 000 (пятнадцать тысяч) манатов за гектар;

• для крытых площадей (теплиц) – 900 000 (девятьсот тысяч) манатов за гектар;

• для инновационной селекции растений – 100 000 (сто тысяч) манатов за гектар.

• для современного комплекса по разведению скота на производство молока – 4 000 000 (четыре миллиона) манатов;

• для современного комплекса по разведению скота на мясо – 3 000 000 (три миллиона) манатов;

• для современного комплекса по разведению мелкого рогатого скота – 2 000 000 (два миллиона) манатов;

• для современного птицеводческого комплекса – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) манатов;

• 500 000 (пятьсот тысяч) манатов для современного рыбоводства.

За переработку, упаковку и оказание услуг по сельскохозяйственной продукции, включая хранение, сортировку и реализацию продукции, – 300 000 (триста тысяч) манатов для государственного агропарка, 5 000 000 (пять миллионов) манатов для частного агропарка.

Размер инвестиций, вкладываемых в агропарк в рамках инвестиционного проекта (бизнес-плана), представляемого юридическими и физическими лицами для регистрации в качестве резидентов агропарка, должен соответствовать минимальным лимитам, установленным в соответствующих сферах.

Отметим, что решение принято 26 сентября, внесено в Государственный реестр правовых актов 20 ноября и вступило в силу 21 ноября.

