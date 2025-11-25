Применение современных технологий на месторождении АЧГ стало крайне необходимым - bp

БАКУ/Trend/ - Применение современных технологий на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) стало жизненно необходимым.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

По его словам, месторождение АЧГ – одно из крупнейших в мире, с запасами нефти в 8-9 миллиардов баррелей:

«Ни с экономической, ни со стратегической точки зрения недопустимо оставлять такие огромные запасы на 60-80 процентов под землей. Если 5-10 лет назад новые скважины давали по 20-30 тысяч баррелей, то сегодня - всего 2-3 тысячи. Скважины становятся меньше, их структура и геология - сложнее. Это делает применение технологий критически важным».

Он подчеркнул, что технологии и инновации крайне необходимы для добычи ресурсов с месторождения и их поставок в Европу и другие рынки: «Если технологии - это необходимость, географические ограничения перестают быть препятствием. Эта потребность и спрос движут нас вперед».

