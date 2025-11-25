Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане создана система "Карта продовольственного обеспечения" - Указ

Политика Материалы 25 ноября 2025 17:25 (UTC +04:00)
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Утверждено создание информационной системы "Карта продовольственного обеспечения" и урегулирование ряда связанных с ней вопросов.

Как сообщает во вторник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

Информационная система "Карта продовольственного обеспечения" (далее - Система) должна обеспечивать определение текущей ситуации в сфере продовольственного обеспечения страны, а также создание надёжной и устойчивой информации для принятия решений, сбор, обработку, хранение, поиск и повышение уровня доступности этой информации.

Функции владельца и оператора системы должны выполняться министерством экономики Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики в течение трех месяцев поручено утвердить положение об информационной системе "Карта продовольственного обеспечения" и проинформировать Президента Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

С полным текстом указа можно ознакомиться перейдя по ссылке.

