Ж/д операторы Азербайджана и РФ договорились об электронном обмене данными (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча председателя правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящей в холдинг AZCON, Ровшана Рустамова с генеральным директором и председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Отмечается, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества и укреплением взаимодействия между железнодорожными администрациями двух стран, повышением эффективности маршрутов и обеспечением безопасности перевозок.

Стороны обменялись мнениями о работе по цифровизации грузовых перевозок, включая внедрение цифровых решений, ускорение обмена информацией и оптимизацию логистической цепочки.

В завершение встречи было подписано соглашение о двустороннем электронном обмене данными между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и ОАО «Российские железные дороги». Соглашение позволит повысить эффективность грузовых перевозок и внедрить цифровой документооборот.

