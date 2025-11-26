ЦБ Ирана опубликовал данные об импорте-экспорте страны

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) экспорт иранской продукции составил около 75 миллионов тонн на сумму 25,9 миллиарда долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, импорт иранской продукции за первые 6 месяцев составил около 18,8 миллионов тонн на сумму 28,4 миллиарда долларов.

Данные по экспорту иранской продукции за 6 месяцев следующие:

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 2,94 миллиарда долларов 8,96 миллиона тонн 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 5,3 миллиарда долларов 15,7 миллиона тонн 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 3,39 миллиарда долларов 9,81 миллиона тонн 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 4,89 миллиарда долларов 14,3 миллиона тонн 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 4,39 миллиарда долларов 12,5 миллиона тонн 6-й месяц (23 августа - 22 сентября) 5,03 миллиарда долларов 13,7 миллиона тонн Всего 25,9 миллиарда долларов 75 миллионов тонн

Данные по импорту продукции в Иран за 6 месяцев:

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) 1-й месяц (21 марта - 20 апреля) 2,86 миллиарда долларов 1,8 миллиона тонн 2-й месяц (21 апреля - 21 мая) 5,62 миллиарда долларов 4,12 миллиона тонн 3-й месяц (22 мая - 21 июня) 4,56 миллиарда долларов 3,09 миллиона тонн 4-й месяц (22 июня - 22 июля) 4,6 миллиарда долларов 3,2 миллиона тонн 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 5,4 миллиарда долларов 3 миллиона тонн 6-й месяц (23 августа - 22 сентября) 5,34 миллиарда долларов 3,55 миллиона тонн Всего 28,4 миллиарда долларов 18,8 миллиона тонн

Следует отметить, что в последние годы Иран прилагает усилия по увеличению товарооборота, не связанного с нефтью.