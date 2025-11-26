Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Разрабатывается соглашение по тарифам по коридору Север-Юг между Россией, Азербайджаном и Ираном

Экономика Материалы 26 ноября 2025 14:48 (UTC +04:00)
Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Разрабатывается трехстороннее соглашение по коридору Север-Юг между Россией, Азербайджаном и Ираном, предусматривающее единые сквозные тарифы.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров на полях 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ.

"Мы работаем над трехсторонним соглашением по коридору Север-Юг между Россией, Азербайджаном и Ираном, предусматривающим единые сквозные тарифы. Такой подход обеспечивает прозрачность условий и стабильность стоимости на определенный период, создавая более комфортную и предсказуемую среду для грузоотправителей", - сказал генеральный директор ОАО.

По его словам, соглашение по сквозным тарифам является важнейшим элементом: три администрации гарантируют стабильную стоимость и условия на определённый период, создавая тем самым более комфортные и понятные условия для грузоотправителей.

