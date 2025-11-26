Иран увеличит грузоперевозки с Азербайджаном и Россией по коридору «Север-Юг» (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Планируется увеличить грузоперевозки по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг» до 2 миллионов тонн в год.

Об этом в интервью Trend в рамках проходящего в Баку 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана, исполнительный директор компании «Железные дороги» Джаббар Али Закери.

По его словам, в связи с тем, что железная дорога Решт-Астара в рамках коридора «Север-Юг» в настоящее время не функционирует, грузоперевозки будут осуществляться по схеме «поезд-автомобиль-поезд».

Закери сообщил, что в долгосрочной перспективе планируется увеличить грузоперевозки до 15 миллионов тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!