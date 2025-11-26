РЖД о перспективах развития коридора Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Коридор Север-Юг способствует росту перевозок не только между Азербайджаном и Россией, но и с другими странами региона, включая Грузию и Иран.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам заместитель генерального директора Российских железных дорог Сергей Павлов в кулуарах 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Он отметил, что подписано соглашение о развитии коридора Север-Юг, согласно которому как российская, так и азербайджанская сторона взяли взаимные обязательства по развитию инфраструктуры.

"Эта работа сейчас ведется строго в соответствии с подписанными документами. Это дает нам возможность в ближайшем будущем увеличить объем перевозок не только между нашими странами, но и с другими государствами, в том числе с Грузией и Ираном", - сказал он.

С.Павлов также отметил, что открытие транзита в Армению через Азербайджан создает новые возможности как для российских железных дорог, так и для азербайджанских.

"Это произошло совсем недавно. Мы провели первую тестовую перевозку, которая показала, что маршрут эффективен как для грузоотправителей, так и для клиентов", - добавил он.