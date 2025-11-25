БАКУ/Trend/ - SOCAR готовится в 2026 году запустить крупнейшую сейсмическую программу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил менеджер по развитию резервуаров SOCAR Мурад Сеидов на проходящей сегодня в Баку Каспийской технической конференции SPE 2025.

По его словам, начиная со следующего года компания приступит к реализации самой масштабной за всю историю SOCAR программы сейсмических исследований, чтобы более точно картировать запасы на зрелых месторождениях.

«Сейсмическая программа 2026 года станет крупнейшей в истории SOCAR, а её ключевая задача - точное определение подземных запасов», - сказал он.