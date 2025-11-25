Углеводородные проекты требуют новых подходов - bp

БАКУ/Trend/ - Мы не можем реализовывать углеводородные проекты в ближайшие 30–50 лет так же, как и в предыдущие 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

Он сказал, что работа bp основана на серьезных технических задачах:

"Лучшие эксперты собираются вместе для их обсуждения, что имеет решающее значение для развития отрасли. Мне очень приятно участвовать в этом мероприятии.

В регионе отличная инфраструктура. Я бы добавил к этому ещё два момента. Первый из них — это люди. В этом регионе работают по-настоящему высокопрофессиональные специалисты — будь то технические специалисты, инженеры или специалисты по коммерции. Здесь огромный человеческий капитал, заинтересованный в нашей отрасли, открытый для инноваций и стремящийся раздвигать границы. Я думаю, что это главный фундамент для построения будущего. То, как люди подходят к отрасли и решению технических задач, делает работу в этом регионе особенно приятной».

По его словам, еще одним фактором является традиция партнерства:

«Сотрудничество с правительством открытое и благоприятное для бизнеса и инвестиций. Я вижу, что государство прилагает значительные усилия для привлечения капитала в регион, что далеко не везде наблюдается. Особо стоит отметить партнёрство с SOCAR, а также прочные связи с цепочкой поставок. Уникальный «рецепт» этого региона заключается в способности выстраивать надёжные партнёрские отношения».

Президент региона также рассказал о трудностях:

"Мы не можем реализовывать углеводородные проекты следующих 30–50 лет так же, как в предыдущие 30 лет. Необходимо менять подходы, адаптироваться к новым условиям. Технические задачи становятся сложнее, цепочка поставок усложняется, поэтому нельзя полагаться на прежние методы".

