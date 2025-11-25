В села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района отправлена очередная группа переселенцев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории продолжается.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, переселившиеся в села Тазабина и Ханюрду Ходжалинского района – это семьи, временно размещенные в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Тазабина Ходжалинского района переселены 16 семей (66 человек), а в село Ханюрду – 11 семей (38 человек).

Вернувшиеся на родные земли жители сел Ханюрду и Тезебина выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения души наших шехидов, отдавшим свои жизни на этом пути, и терпения их семьям.

