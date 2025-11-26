Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Премьер-министр Азербайджана обсудил с главой РЖД развитие сотрудничества в транспортной сфере

Политика Материалы 26 ноября 2025 17:17 (UTC +04:00)
Фото: Nazirlər Kabineti

Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - 26 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым.

Как сообщает Trend cо ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-российского экономического сотрудничества по различным направлениям.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, в том числе взаимодействию между железными дорогами.

Отмечена важность продолжения совместных усилий по наращиванию транзитного потенциала региона. В этом контексте подчеркнута необходимость синхронного проведения работ по развитию инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора «Север–Юг» и поддержанию устойчивого роста объемов грузоперевозок по данному маршруту.

Во встрече участвовал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

