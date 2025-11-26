Грузооборот стран-участниц Совета по ж/д транспорту СНГ превышает показатели США и ЕС

БАКУ /Trend/ - Грузооборот стран участниц Совета по железнодорожному транспорту СНГ превышает показатели США и ЕС.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров в ходе 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку.

"По итогам прошлого года грузооборот по железным дорогам стран, участвующих в Совете, составил в совокупности почти 3 триллиона тонно-километров. Это в 1,3 раза, то есть на 30% больше в сравнении с железными дорогами США первого класса и почти в 8 раз больше, чем в Европейском Союзе",- сказал он.

По его словам, в фокусе постоянного внимания Совета находится эксплуатационная деятельность железных дорог, условия перевозок пассажиров и грузов, цифровизация, обеспечение безопасности движения поездов, система учета и взаиморасчетов, здравоохранение и кадрово-социальная сфера, а также научно-техническое сотрудничество.

"Мы идем вперед и реализуем в Совете новые механизмы взаимодействия, помогающие железным дорогам союзников адаптироваться к изменениям, которые происходят в экономической и транспортной сферах", - отметил О.Белозёров.