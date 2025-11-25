Азербайджан и Узбекистан подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере науки и инноваций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по науке и высшему образованию Азербайджана и Агентством инновационного развития Узбекистана.

Как сообщает во вторник Trend, информацией об этом поделился министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в социальных сетях.

«В ходе нашей встречи с первым заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Сардором Раджабовым в рамках проходящего в Ташкенте «Форума QS Евразия 2025» мы обсудили текущее сотрудничество и перспективы развития в сфере науки, высшего образования и инноваций между двумя странами.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Государственным агентством по науке и высшему образованию и Агентством инновационного развития Узбекистана в рамках встречи, будет способствовать расширению сотрудничества в сфере науки и инноваций», — отмечается в публикации.

