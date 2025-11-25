«PwC Азербайджан» занимает лидирующую позицию в области внедрения банковских инноваций на Международном банковском форуме (IBF-2025) (ФОТО)

Компания «PwC Азербайджан» с гордостью приняла участие в Международном банковском форуме (IBF-2025), активно демонстрируя свою приверженность внедрению инноваций и обеспечению устойчивого развития в финансовом секторе. Лидер в области расширенных аудиторских услуг и устойчивого развития (ESG) компании «PwC Азербайджан» Гюнай Аскерова выступила с ключевым докладом на тему эволюции ландшафта рисков и требований действующего законодательства в банковской сфере.

Гюнай подчеркнула усиливающееся давление на банки в процессе выполнения требований по регуляторной отчетности, подчеркнув при этом важность обеспечения точности и эффективности. «В современном, стремительно меняющемся мире банки должны научиться балансировать между соблюдением нормативных требований, управлением рисками и ожиданиями по производительности" – отметила она. Компания «PwC» оказывает поддержку банкам в преодолении этих сложностей, используя международные структуры и передовые практики, которые применяются на развитых рынках».

Форум также послужил платформой для обсуждения таких актуальных тем, как стратегии в области искусственного интеллекта (ИИ) и ESG-инструменты с климатической направленностью. Гюнай также поделилась ценными знаниями о том, как компания «PwC» помогает банкам адаптироваться к новым реалиям, обеспечивая их готовность к цифровому, инклюзивному и устойчивому будущему.

Кроме того, Гюнай выступила модератором динамичной панельной дискуссии на тему «Мгновенные, инклюзивные и интеллектуальные: переосмысление повседневных платежей». В сессии приняли участие ведущие представители отрасли, включая Эмиля Агаева из Центрального банка Азербайджанской Республики и Рустама Аббасова из ABB Bank, которые обсудили перспективы развития платёжных систем.

Компания «PwC Азербайджан» продолжает поддерживать укрепление банковского сектора, предоставляя необходимые инструменты и ценный опыт, необходимые для процветания в условиях стремительно меняющегося мира. По мере того, как Азербайджан устремляется к цифровизации и устойчивому развитию экономики, мы готовы оказывать всяческую поддержку на каждом этапе пути».

Для получения дополнительной информации можете связаться с нами по следующему адресу электронной почты: [email protected].

