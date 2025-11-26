В Баку продолжается работа 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу второй день 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии принимают участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Эстонии, Латвии, а также Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

Открывая мероприятие, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что Азербайджан намерен довести грузооборот по маршруту Север-Юг до 5 миллионов тонн в год с 1 января 2028 года.

Министр напомнил, что в прошлом году Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных перевозок в рамках международного транспортного коридора Север-Юг. Документы предусматривают модернизацию железной инфраструктуры поэтапное наращивание грузопотока. "С 1 января 2028 года мы планируем довести уровень оборота по этому маршруту до 5 миллионов тонн, а в дальнейшем намереваемся увеличить до 15 миллионов тонн в год", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, Азербайджан планирует довести железнодорожную линию Горадиз-Агбенд до границы с Арменией в 2026. "В настоящее время активно ведется строительство железнодорожной линии Горадиз–Агбенд пропускной способностью до 15 миллионов тонн грузов в год. Мы планируем довести эту линию до границы с Арменией уже в 2026 году", - сказал он.

В свою очередь, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров отметил, что грузооборот стран участниц Совета по железнодорожному транспорту СНГ превышает показатели США и ЕС.

"По итогам прошлого года грузооборот по железным дорогам стран, участвующих в Совете, составил в совокупности почти 3 триллиона тонно-километров. Это в 1,3 раза, то есть на 30% больше в сравнении с железными дорогами США первого класса и почти в 8 раз больше, чем в Европейском Союзе", - сказал он.

