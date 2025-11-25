В Кяльбаджаре торжественно отметили День города (ФОТО)

КЯЛЬБАДЖАР /Trend/ - 25 ноября 2025 года был отмечен День города Кяльбаджар, учрежденный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 31 июля 2023 года.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, мероприятие прошло при организаторстве Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе, Службы по восстановлению, строительству и управлению Кяльбаджарского района и при поддержке министерства культуры.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Культурная программа, организованная для детей, и постановка «Тык-Тык ханум» Гянджинского государственного театра придали мероприятию особый колорит.

В выставочной зоне, созданной в городе, прошли фотовыставка «Кяльбаджар – из объектива в историю», выставка картин «Палитра Кяльбаджара», мастер-классы с участием художников, а также мастер-классы ашугов.

Также посетителям были представлены блюда национальной кухни, чай и кяльбаджарский мед, отличающийся высоким качеством.

В завершение праздника состоялись грандиозный фейерверк и лазерное шоу.