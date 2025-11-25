Назван объем зарубежных активов иранских банков

БАКУ /Trend/ - На конец 5-го месяца текущего иранского года (22 августа 2025 года) активы иранских банков и финансовых учреждений, за исключением Центрального банка Ирана, увеличились на 71,1% по сравнению с концом того же месяца прошлого года (21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, на конец 5-го месяца зарубежные активы иранских банков и финансовых учреждений составили около 106 квадриллионов риалов (около 174 млрд долларов США).

На конец того же месяца прошлого года зарубежные активы банков и финансовых учреждений составили 61,5 квадриллиона риалов (около 101 млрд долларов США).

Добавим, что по состоянию на конец пятого месяца совокупные активы банков и финансовых учреждений Ирана, а также задолженность перед ними составили около 366 квадриллионов риалов (около 602 миллиардов долларов США). По сравнению с концом того же месяца прошлого года совокупные активы банков и финансовых учреждений, а также задолженность им увеличились на 44,5%.