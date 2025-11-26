В “AzerGold” ЗАО состоялась очередная встреча с победителями конкурса «Yüksəliş»

Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) “AzerGold” Закир Ибрагимов в рамках Менторской Программы провёл очередную встречу с Асланом Гасанли, победителем 4-го конкурса “Yüksəliş”.

В ходе встречи были проведены обсуждения на темы моделей государственного управления, организации процессов принятия решений, а также построения сбалансированных и эффективных рабочих механизмов в соответствии с ожиданиями заинтересованных сторон.

Закир Ибрагимов поделился информацией об эффективных практиках сотрудничества с государственными структурами, партнёрами, бизнес-субъектами и международными организациями, а также привёл примеры из личной рабочей практики и дал рекомендации по развитию стратегтческого подхода управленческих компетенций.

Встреча продолжилась в формате вопрос-ответ вокруг обсуждаемых тем.