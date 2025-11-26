Бразилия рассматривает подписание меморандума с Азербайджаном о цифровом сотрудничестве (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Подписание между Бразилией и Азербайджаном меморандума о сотрудничестве в конкретных областях, способствующих эффективной интеграции граждан в цифровую экосистему, представляется целесообразным.

Об этом в интервью Trend заявила руководитель Бюро по делам потребителей Национального телекоммуникационного агентства Бразилии (ANATEL) Кристина Камарате в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25), проходящей в Баку.

Она отметила, что Бразилия обменивается опытом в рамках WTDC-25 и, как страна-участница, рассматривает возможности развития потенциала для привлечения неподключенного населения к телекоммуникациям:

«В последние годы мы активно работаем над всеобщим подключением и уже добились определённого прогресса. Однако предстоит ещё многое сделать».

К.Камарате подчеркнула, что главным приоритетом в настоящее время является обеспечение полноценной связи, и этот вопрос является центральной темой WTDC-25:

«Полноценная связь подразумевает развитие цифровых навыков, защиту детей в онлайн-среде, укрепление кибербезопасности, а также адаптацию к процессам цифровой трансформации, требуемым новыми и развивающимися технологиями.

Одна из наших главных задач в рамках этой конференции — достижение консенсуса на WTDC-25, и я уверена, что мы его достигнем. Символы Азербайджана - ветер и огонь - и этот коллектив будут вести нас к достижению амбициозной цели».

Она также рассказала о перспективах развития телекоммуникационных отношений между Бразилией и Азербайджаном:

«Бразилию и Азербайджан связывают очень тесные отношения, и мы можем обмениваться обширным опытом в области управления спектром, а также в сфере повышения цифровых навыков населения. Эти тесные отношения сотрудничества, сложившиеся между нашими странами в последние годы, продолжат укрепляться и развиваться в будущем.

Я считаю возможным и целесообразным подписание Меморандума о взаимопонимании для сотрудничества по конкретным вопросам, который поможет нашим гражданам более эффективно интегрироваться в цифровую экосистему».

Кристина Камарате также поделилась своими впечатлениями об Азербайджане:

«У нас была возможность посвятить воскресенье для лучшего ознакомления с вашей страной. Я посетила Янардаг, Атешгях и Ичеришехер и получила огромное удовольствие от города. За последние две недели Баку стал для меня вторым домом, и я чувствую себя здесь как дома.

Хочу поблагодарить народ Азербайджана за тёплое гостеприимство. Я благодарна за организацию такой конференции в этом великолепном и очаровательном городе. Ваша еда восхитительна, а люди невероятно вежливы и гостеприимны. Мне очень нравится проводить здесь время».

