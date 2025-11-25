Каспийский бассейн остается одним из технически и стратегически важных регионов мира — Бабек Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Каспийский бассейн остается сегодня одним из технически и стратегически важных регионов мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

Он отметил, что Азербайджан уже более века играет ключевую роль в мировой нефтегазовой отрасли:

"Именно в Азербайджане была пробурена первая в мире промышленная нефтяная скважина, испытаны технологии морской добычи, а поколения инженеров построили свою карьеру на этих землях.

Проекты, партнерства и специалисты региона сформировали мировой промышленный опыт и продолжают служить ценным уроком для будущего".

Он отметил, что в этом году Азербайджан принимает более 500 делегатов из 100 компаний, представляющих свыше 30 стран:

«Это подтверждает высокий интерес к техническим и стратегическим дискуссиям, проводимым здесь. Присутствие участников конференции отражает ценность, придаваемую этой конференции не только на местном, но и на региональном и международном уровнях. Одна из главных тем этого года – извлечение уроков из прошлого, внедрение инноваций в настоящее и вдохновлять будущее. Эта тема отражает как богатое наследие нашего региона, так и направления будущего развития. Все три части несут в себе важное послание для нашей отрасли в этот критический период.

Мы учимся на прошлом, потому что нам необходимо понимать достижения, проблемы и опыт, которые составляют основу энергетического сектора Каспийского региона. Ранние годы развития региона были богаты инновациями. Бесчисленные технические инновации, долгосрочные разработки и масштабные строительные работы стали результатом масштабного сотрудничества и устойчивой адаптации. Всё это служит напоминанием о том, что наша отрасль прошла через разные периоды, становясь всё сильнее и сильнее».

Вице-президент подчеркнул, что, особенно в Каспийском регионе, большинство активов уже находятся на зрелой стадии разработки и требуют новых подходов:

«Многие месторождения в Азербайджане и в более широком Каспийском бассейне разрабатываются десятилетиями, но они по-прежнему играют решающую роль в обеспечении энергетической безопасности, экономической стабильности и будущего региона. Чтобы поддерживать продуктивность этих месторождений, нам нужны новые идеи, современные технологии, новые навыки».

Б. Гусейнов отметил, что инновации играют ключевую роль на данном этапе:

«Цифровые инструменты позволяют нам точнее оценивать пласты, более достоверные данные помогают оптимизировать производство. Автоматизация и искусственный интеллект повышают надежность операций, а новые технологии добычи на действующих месторождениях становятся важной частью нашей ответственной деятельности. Успех будущего будет зависеть от комбинированного применения опыта и инноваций, то есть от сочетания того, что мы знаем, и того, что мы можем сделать лучше завтра.

Вице-президент также отметил важность инвестиций в человеческий капитал: "Многие специалисты, которые заложили первые успехи отрасли, уже уходят на пенсию. Сейчас растет спрос на новые технические специальности".

