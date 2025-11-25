Иран увеличил объем ненефтяного экспорта в Таджикистан

БАКУ/Trend/ - За первые 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Таджикистан увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 43,1% в стоимостном выражении и на 40,9% в весовом выражении.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, за первые 7 месяцев Иран экспортировал в Таджикистан около 366 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму 225 миллионов долларов США.

За аналогичный период прошлого года ненефтяной экспорт Ирана в Таджикистан составил около 260 тысяч тонн на сумму 157 миллионов долларов США.

Статистика добавляет, что за указанный период Иран экспортировал в Таджикистан в основном нефтехимическую продукцию, изделия из стали, сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Товарооборот Ирана с Таджикистаном за первые 7 месяцев составил около 392 тысяч тонн на сумму около 275 миллионов долларов США. Товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,2% в стоимостном выражении и на 40,7% в весовом выражении.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении.