SOCAR внедрит систему полного цифрового мониторинга выбросов по всем операциям

Зеленая экономика Материалы 26 ноября 2025 10:58 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит систему полного цифрового мониторинга выбросов по всем операциям.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель департамента экологической аналитики, энергетического перехода, окружающей среды и декарбонизации SOCAR Самир Гурбанов, выступая на Каспийской технической конференции SPE в Баку.

По словам С.Гурбанова, компания реализует широкий комплекс мер, направленных на декарбонизацию и повышение экологической устойчивости.

«Среди ключевых шагов - внедрение установок улавливания и использования CO₂ для преобразования углекислого газа в промышленные продукты, программы энергоэффективности на перерабатывающих мощностях, переход на возобновляемую энергетику для покрытия выбросов категории Scope 2, производство биогаза и электрификация оборудования», - заявил он.

По его словам, особое внимание уделяется цифровизации экологического контроля.

«SOCAR уже начала сотрудничество с ENABLON и приобрела систему мониторинга, отчётности и верификации, предназначенную для точного измерения и отслеживания экологических показателей. Эта система будет внедрена по всем операциям SOCAR уже со следующего года, что обеспечит полную цифровизацию экологического мониторинга компании.

Кроме того, SOCAR внедряет современные проекты по обнаружению утечек на upstream-активах, развивает внутренние процессы экологического управления совместно с BCG, включая совершенствование водных ресурсов и практик обращения с отходами», - сказал он.

